Иско может пропустить матч с Россией из-за повреждения

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с Коста-Рикой (5:0) сообщил, что полузащитник Иско получил в этой игре повреждение. Он был заменен на 65-й минуте. Теперь хавбек "Реала" рискует пропустить игру с Россией.

- Иско получил сильный удар, - приводит пресс-служба сборной Испании слова Лопетеги. - Пока нельзя сказать, что повреждение слишком серьезное. Его состояние оценим завтра перед вылетом в Россию.

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.