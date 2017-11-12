Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

"Амкар" на своем официальном сайте сообщил, что защитник команды Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч против Аргентины. Отмечается, что участие игрока обороны пермяков в предстоящей встрече не повлияет на его статус россиянина в матчах за клуб.

Напомним, 25-летний Идову родился в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка. На молодежном уровне он выступал за "Смену", "Зенит" и "Амкар". С 2010 году защитник играет за основную команду пермяков.

Матч Аргентина - Нигерия состоится 14 ноября в Краснодаре. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.