Хорхе Сампаоли: "Знаем, что ждать от России"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против команды России отметил, что доволен стадионом "Лужники". По его словам, подопечные знают, что ожидать от соперника, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- "Лужники" мне очень понравились - красивый стадион и поле отличное. Россию смотрели, изучали. Знаем, что ждать, - отметил Сампаоли.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.