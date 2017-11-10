19:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Хорхе Сампаоли: "Знаем, что ждать от России"

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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против команды России отметил, что доволен стадионом "Лужники". По его словам, подопечные знают, что ожидать от соперника, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- "Лужники" мне очень понравились - красивый стадион и поле отличное. Россию смотрели, изучали. Знаем, что ждать, - отметил Сампаоли.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Денюжек ждут, чего же еще?

20:20

баламошка

Согласен. НИЧЕГО. Особенно, если аргентинцы пешком по полю ходить не будут. Хотя, они вроде нас в последнем товарняке разгромили, играя вполножки. Я уж точно не помню (склероз и маразм).-----------------инородный эксперт баламошка, яблоко яблони Фули.

20:06