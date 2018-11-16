Германия разгромила Россию в Лейпциге

Сборная России в товарищеском матче крупно проиграла Германии (0:3). Все три мяча хозяева забили в первом тайме – отличились Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

Отметим, что в составе сборной России дебютировал нападающий Ари.

Во вторник, 20 ноября, команда Станислава Черчесова проведет гостевой матч Лиги наций против Швеции.

Товарищеский матч

Германия – Россия – 3:0 (3:0)

Голы: Сане, 8 (1:0). Зюле, 25 (2:0). Гнабри, 40 (3:0).

Германия: Нойер, Керер, Гинтер, Зюле, Рюдигер (Та, 60), Хектор (Шульц, 70), Гнабри (Мюллер, 73), Киммих, Хаферц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Вернер (Брандт, 65).

Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ари (Заболотный, 55), Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 61).

Предупреждение: Ерохин, 64.

Судьи: Шерер. Вихт, Зогай (все - Швейцария).

15 ноября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

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