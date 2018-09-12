Гарет Саутгейт: "Рэшфорд будет игроком топ-уровня"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швейцарией (1:0) в товарищеском матче высоко оценил игру форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Нападающий забил единственный гол встречи, которая прошла в Лестере.

- Я действительно рад за Рэшфорда больше всего, - приводит Sky Sports слова Саутгейта. - Он будет топ-игроком, у него отличный менталитет, с ним приятно работать. На этой неделе у него два гола, что для него очень важно.

В стартовой игре Лиги наций Англия уступила Испании - 1:2. Единственный гол за англичан в этом матче также забил Маркус Рэшфорд.

Напомним, что всего два месяца назад Англия добралась до полуфинала чемпионата мира-2018, где уступила сборной Хорватии (1:2, ДВ). В матче за третье место команда Саутгейта уступила сборной Бельгии (0:2).