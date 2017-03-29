22:14 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Феликс Цвайер: "Принял правильные решения в матче Франция - Испания благодаря видеоповторам"

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Главный арбитр товарищеского матча Франция - Испания (0:2) Феликс Цвайер остался доволен работой в бригаде с судьей, работающим с видеоповторами. Вчера после просмотра моментов гол Антуана Гризманна был отменен и засчитан мяч Жерара Деулофеу.

- Это был положительный тест, потому что мы в итоге приняли правильные решения благодаря видео-доказательствам, - цитирует пресс-служба Немецкого футбольного союза Цвайера. - Сотрудничество с видеосистемой было точным, быстрой и очень профессиональным. Когда я сигнализировал игрокам, что общаюсь с рефери, просматривающим видео, они оставались уверены в себе и уважительно относились к ситуации. Будем использовать полученные результаты для совершенствования видеосистемы.

Видео все видит: телекамеры против Франции

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