Фантастический гол Роналду "Фиорентине". Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил великолепный гол в матче Кубка Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины". На 33-й минуте встречи португалец с левого фланга вошел в штрафную площадь, переложил мяч под правую ногу и мощным ударом отправил его в дальнюю девятку ворот "фиалок". Счет стал 2:1 в пользу мадридцев.
"Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable".– Madrid Sports (@MadridSports_) 23 августа 2017 г.
Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/2QhgwPy7QT
баламошка
Зато в этом сезоне в чемпионате он забил меньше Кокорина.
00:52
Pablo_75
Опять тот же метод. Вообще не имея опасного момента, на углу штрафной, не обыграв защитника - бьёт так, что ни один вратарь в мире вытянуть не может. Монстр.
00:42
Паснаход
как рукой!
00:38
Паснаход
гифка притворяется видосом))
00:38
chipp
вы левую ногу от правой уже отличить не можете???
00:37