Уличная атлетика при поддержке Datsun
00:26 | Футбол — Товарищеские матчи

Фантастический гол Роналду "Фиорентине". Видео

5

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил великолепный гол в матче Кубка Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины"​. На 33-й минуте встречи португалец с левого фланга вошел в штрафную площадь, переложил мяч под правую ногу и мощным ударом отправил его в дальнюю девятку ворот "фиалок". Счет стал 2:1 в пользу мадридцев.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Зато в этом сезоне в чемпионате он забил меньше Кокорина.

00:52

Pablo_75

Опять тот же метод. Вообще не имея опасного момента, на углу штрафной, не обыграв защитника - бьёт так, что ни один вратарь в мире вытянуть не может. Монстр.

00:42

Паснаход

как рукой!

00:38

Паснаход

гифка притворяется видосом))

00:38

chipp

вы левую ногу от правой уже отличить не можете???

00:37