Фантастический гол Роналду "Фиорентине". Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил великолепный гол в матче Кубка Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины"​. На 33-й минуте встречи португалец с левого фланга вошел в штрафную площадь, переложил мяч под правую ногу и мощным ударом отправил его в дальнюю девятку ворот "фиалок". Счет стал 2:1 в пользу мадридцев.

"Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable".



Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/2QhgwPy7QT – Madrid Sports (@MadridSports_) 23 августа 2017 г.