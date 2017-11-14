Дибала и Агуэро - в основе Аргентины на матч против Нигерии

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Нигерией. Четыре футболиста "Зенита" – Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер – попали в число запасных.

Стартовый состав аргентинцев выглядит следующим образом: Маркезин – Маскерано, Пеццела, Отаменди – Перес, Ло Сельсо, Банега, Павон, Дибала, Ди Мария, Агуэро.

Запасные – Маммана, Фасио, Паредес, Инсуа, Бенедетто, Гусман, Краневиттер, Перотти, Сальвио, Гомес, Ригони, Беллуски.

Матч Аргентина – Нигерия состоится сегодня, 14 ноября, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.