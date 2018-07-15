ЦСКА разгромил "Бешикташ" с Вагнером в составе

ЦСКА на сборе в Австрии разгромил "Бешикташ" со счетом 4:1.

Счет в игре открыл Толгай Арслан (8-я минута). Затем армейцы забили четыре безответные мяча. Отличились Федор Чалов (15), Астемир Гордюшенко (27), Витинью (53) и Дмитрий Ефремов (75).

У "Бешикташа" сразу после перерыва появился экс-армеец Вагнер Лав. Джанер Эркин, также в прошлом выступавший за ЦСКА, отыграл 78 минут. Еще один бывший игрок чемпионата России - экс-хавбек "Рубина" Гекхан Тере - провел на поле первые 45 минут.

Товарищеский матч



ЦСКА - "Бешикташ" - 4:1 (2:1)



Голы: Арслан, 8 (0:1). Чалов, 15 (1:1). Гордюшенко, 27 (2:1). Витинью, 53 (3:1). Ефремов, 75 (4:1).



ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Чернов, Щенников, Хосонов, Бистрович (Тикнизян, 87), Бийол (Ефремов, 63), Гордюшенко (Пухов, 86), Витинью (Жамалетдинов, 73), Чалов (Жиронкин, 89).



"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Гекхан Генюл (Адриану, 70), Неджип Уйсал, Митрович, Джанер Эркин (Аксой, 78), Гекхан Тере (Ленс, 46), Медель (Дукурхан Токез, 70), Огузхан Езякуп, Арслан (Мустафа Пектемек, 46), Бабел (Вагнер Лав, 46), Ларин (Оркан Чинар, 70).



Предупреждения: Щенников, 83. Адриану, 89.



15 июля. Грац. Стадион "Merkur Arena".