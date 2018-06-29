17:13 | Футбол — Товарищеские матчи

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Адмира Ваккер"


Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с австрийским клубом "Адмира Ваккер". С первых минут встречу начнут нападающие Витинью и Федор Чалов.

Состав армейцев: Помазун, Тикнизян, Щенников, Чернов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Бистрович, Витинью, Чалов.

Адмира Ваккер - ЦСКА

 

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