ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Адмира Ваккер"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с австрийским клубом "Адмира Ваккер". С первых минут встречу начнут нападающие Витинью и Федор Чалов.
Состав армейцев: Помазун, Тикнизян, Щенников, Чернов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Бистрович, Витинью, Чалов.
Наш состав на #ЦСКАадмира!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июня 2018 г.
Помазун, Набабкин, Чернов, @GShchennikov42, Гордюшенко, Бистрович, Хосонов, Тикнизян, @11vittinho, Жамалетдинов, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Бийол, Пухов, Жиронкин pic.twitter.com/EeI3rJ9M34