ЦСКА не смог обыграть "Эсбьерг"

ЦСКА провел последний товарищеский матч во время сборов в Кампоаморе. Армейцы не смогли обыграть "Эсбьерг", встреча завершилась со счетом 0:0.
Напомним, что ЦСКА сыграет 21 февраля в Москве против "Црвены Звезды" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась со счетом 0 :0.
Товарищеский матч
ЦСКА - "Эсбьерг" - 0:0
ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Миланов, 46), Игнашевич (Головин, 46), Набабкин, Мариу Фернандес (Гордюшенко, 46), Дзагоев (Хосонов, 46), Натхо (Тикнизян, 46), Вернблум (Бистрович, 46), Кучаев, Муса (Чалов, 46), Витинью (Жамалетдинов, 46. Жиронкин, 65).
17 февраля. Кампоамор. Стадион "Кампоамор".
Матч #ЦСКАэсбьерг завершился безголевой ничьей pic.twitter.com/iTCiwXX5ne– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 февраля 2018 г.
Нефилим
Смешно читать спартаковских позорищ на этой ветке)))) Конечно 0-0 плохо, кто спорит. 1-3 дома - намного же лучше))). У Спартака нули не на табло, они у него на поле.
23:05
bvb1987
инвалиды никому забить не могут
20:09
Бу-га-га!
Митюнь, Федун пророчит полуфинал ЛЧ "этому составу Спартака", а Алекперов - "победу в ЛЕ". Ты за кого?)) За Арнольдыча, или Юсуфыча?)))
20:08
Бу-га-га!
А чё, тому, кто из донников клоунов за 45 минут сотворил, под 50?)))
20:04
Митяй Антибомж
Эдюх, футболёры, которые разменяли или вот-вот разменяют пятый десяток - это по вашей части ))
19:51
Митяй Антибомж
Эдюха, считаю, что у нас шансов пройти не меньше, чем у вас )) Я серьёзно ))
19:50
Бу-га-га!
Митюнь, куда тебе долю выслать, когда Спартак в 1/8 пройдёт?)))
19:46
Бу-га-га!
Митюнь, а вы того юношу - ноунейма, который вас в ТушинЕ деклассировал, покупать не собираетесь?)) Когда Зе в Брайтон уйдет, а Промес - в Ливерпуль?)))
19:44
Бу-га-га!
Ага...))) Ну да, февраль ведь не весна, а ЛЕ не сезон.)))
19:42
Askido
Чувствую в магните скоро конина появится!))
19:39
Митяй Антибомж
Эдюх, нули. Просто нули )) Нули в графе забитые, нули на поле ))
19:33
П_о_в_а_р
Лол. Уже Эсьебргу какому то забить не могут. И без Леонида Викторыча не забьют, скриньте.
19:28
Бу-га-га!
Митюнь, свинские 0,7.)))
19:21
Serenky25
Всем пох..
19:18
Serenky25
Ну посмртрите что твориться то...
19:17
Serenky25
Я вот за коней. Ну и за нормальную конкуренцию.
19:16
Serenky25
ВТБ это Вые..м Так..х Бо..но.
19:15
Митяй Антибомж
Конские нули ))
19:14
Митяй Антибомж
Эдюх, я вас теперь не днарями буду называть, а нулями )) До днарей ещё не доросли ))
19:14
Serenky25
Отвяжитесь от Жени. Он либо игроков покупает либо проценты платит ВТБ. Динамо уже отобрали. Забрали магнит у Галицкого. А ЦСКА стадион как зовется то? Ну вот и делайте выводы
19:13
Dymanomashina
А потому-что одно барахло на другое в нападении поменяли, а нападающих так и нет.
19:11
Бу-га-га!
"Мы их сделали по игре"©)))
19:09
foreverCSKAforever
Надо бы пенальти начинать отрабатывать, а то порой туговато у нас с этим делом. А голами с игры нас видимо Адуриц порадует. Еще бы Макгрегор с Дембелем парочку сунули.
19:09
Бу-га-га!
Митюнь, а вроде надо в офматчах побеждать?)) Или, после Атлетика это не актуально?)))
19:09
Митяй Антибомж
Не переиграть даже, обыгрывать они уже и вторые дивизионы второсортных чемпионатов не могут, а хотя бы один гол забить.
18:56
Митяй Антибомж
Полный штиль. Нули. Практически основой не смогли переиграть датское днище из второго дивизиона.
18:54
Митяй Антибомж
Хроническая импотенция неизлечима.
18:53
Arkadiy1976
А кроме 0 забитых в этом году что-нибудь будет ? О пропущенных не спрашиваю)
18:53