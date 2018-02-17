ЦСКА не смог обыграть "Эсбьерг"

ЦСКА провел последний товарищеский матч во время сборов в Кампоаморе. Армейцы не смогли обыграть "Эсбьерг", встреча завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что ЦСКА сыграет 21 февраля в Москве против "Црвены Звезды" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась со счетом 0 :0.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Эсбьерг" - 0:0

ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Миланов, 46), Игнашевич (Головин, 46), Набабкин, Мариу Фернандес (Гордюшенко, 46), Дзагоев (Хосонов, 46), Натхо (Тикнизян, 46), Вернблум (Бистрович, 46), Кучаев, Муса (Чалов, 46), Витинью (Жамалетдинов, 46. Жиронкин, 65).

17 февраля. Кампоамор. Стадион "Кампоамор".