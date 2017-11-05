Четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил расширенную заявку команды на товарищеские матчи против Кипра (10 ноября) и Белоруссии (13 ноября). Среди вызванных в сборную игроков оказалось четыре представителя клубов из России: вратарь Георгий Лория ("Анжи"), защитники Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск") и Гиа Григалава ("Арсенал"), а также полузащитник Георгий Чантурия ("Урал").
- Анжи
- Гия Григалава
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Грузии
- Арсенал Тула
- сборная Кипра
- Георгий Чантурия
- Владимир Вайсс-ср. (тренер)
- Георгий Лория
- Георгий Наваловский