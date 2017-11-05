23:21 | Футбол — Товарищеские матчи

Четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии


Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил расширенную заявку команды на товарищеские матчи против Кипра (10 ноября) и Белоруссии (13 ноября). Среди вызванных в сборную игроков оказалось четыре представителя клубов из России: вратарь Георгий Лория ("Анжи"), защитники Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск") и Гиа Григалава ("Арсенал"), а также полузащитник Георгий Чантурия ("Урал").

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