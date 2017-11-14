Брайан Идову: "Рад, что получилось дебютировать удачно за сборную Нигерии"

Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайан Идову, который стал автором гола в товарищеском матче с Аргентиной (4:2) рад удачному дебюту в национальной команде. По словам футболиста, перед встречей соотечественники задавали ему много вопросов о России.

– Что вы рассказывали о России своим партнерам по команде? Как ощущали себя на этом стадионе?

– Понятно, я ощущал себя нормально, уже третий матч на этом стадионе. Обычные вещи рассказывал. Все удивлялись, принимает ли этот стадион чемпионат мира. Я сказал, что нет. Все были шокированы. Но я объяснил, матчи мундиаля пройдут в Сочи.

Вопросы были связаны с тем, суп ли это русский, салат ли это русский, как сказать "доброе утро", "спасибо". Атмосфера очень позитивная, и рад, что получилось дебютировать так удачно.

– Идову – лучший певец на свете, – добавил Оби Микел. (Екатерина ПОТАПОВА)