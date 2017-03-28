20:23 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Бельгийские фанаты получили в подарок подушки-облака перед матчем с Россией

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Сочинские болельщики при поддержке Российского футбольного союза (РФС) радушно встретили бельгийских фанатов перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии, сообщает ТАСС. Около 30 бельгийцев, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome".

- Это просто здорово, - отреагировал один из болельщиков по имени Сильвен. - Мы и в футбол сыграли, и по городу погуляли, а теперь нас еще и здесь встречают. Причем делают так классно и с юмором. Нам здесь очень нравится, спасибо всем, кто это организовал.

Трансляция матча Россия - Бельгия

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4133138

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