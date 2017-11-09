Батшуайи пропустит матчи сборной Бельгии из-за травмы

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной Бельгии против Мексики (10 ноября) и Японии (14 ноября), сообщает RTBF. По информации издания, форвард вернулся в Лондон, где продолжит восстановление в клубе.

Также отмечается, что матч против Мексики пропустит защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген, который, по словам главного тренера Роберто Мартинеса, испытывает дискомфорт в лодыжке. Вместе с тем, повреждение не несет серьезного характера.