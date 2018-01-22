"Анжи" разгромил "Заглембе", Поку отличился в первой игре

"Анжи" в первом товарищеском матче во время зимнего сбора разгромил "Заглембе" со счетом 3:0. По голу забили Арсен Хубулов, Квардо Поку и Александр Прудников.

Отметим, что Поку провел первый матч в составе махачкалинцев. 25-летний форвард из Ганы всю профессиональную карьеру с 2014 по 2017 год провел в чемпионате США, где выступал за "Атланту", "Нью-Йорк Сити" и "Майами".

Товарищеский матч

"Анжи" - "Заглембе Л" - 3:0 (2:0)

Голы: Хубулов, 6 (1:0). Поку, 28 (2:0). Прудников, 53 (3:0).

"Анжи": Лория (Будаков, 46), Чансельор, Тетрашвили (Эльмурзаев, 46), Брызгалов (Бакаев, 46), Черов (Чайковский, 46), Хубулов (Халимбеков, 46), Антон (Закиров, 46), Глебов (Удунян, 46), Яковлев (Маркелов, 46), Лескано (Прудников, 46), Поку (Калмыков, 46).