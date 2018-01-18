Юрист Неймара заявил, что в контракте игрока не прописана сумма отступных

Юрист нападающего "ПСЖ" Неймара Маркос Мотта рассказал о деталях контракта форварда. По его словам, в соглашении не прописана сумма отступных.

Напомним, что форвард пополнил состав парижан летом, перейдя из "Барселоны". Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро.

– Гарантирую, что в контракте Неймара с "ПСЖ" не прописана сумма отступных, – приводит AS слова Мотты. – Также в договоре нет пункта, который предполагает звание лучшего бомбардира.

Ранее сообщалось, что в трансфере 25-летнего бразильца заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Предполагалось, что клубы готовы заплатить за переход Неймара 400 миллионов евро.