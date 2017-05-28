Унаи Эмери: "В моей карьере было немало хороших и плохих моментов"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы в финальном матче Кубка Франции над "Анже" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Судьбу поединка решил автогол защитника "Анже" Исса Сиссоко в компенсированное время.

– Было очень важно победить сегодня, – приводит Tmw слова Эмери. – Позже мы проанализируем наши слабые места. Я очень самокритичен, но сохраняю спокойствие. В моей карьере было много хороших и плохих моментов. Чтобы расти, необходимо преодолевать трудности. В следующем сезоне за титул будут бороться "Монако", "Лион", "Марсель", "Лилль"… Это очень хорошо для чемпионата. Будет непросто, но это положительно скажется на конкурентоспособности на европейском уровне.