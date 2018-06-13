УЕФА закрыл дело о нарушении финансового fair play против "ПСЖ"

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов прекратила расследование в отношении "ПСЖ" о нарушениях финансового fair play, сообщает пресс-служба организации. В УЕФА подробно проанализировали все трансферные контракты и счета клуба и пришли к выводу, что парижане не нарушали условий ФФП.

Отмечается, что безубыточность клуба подтверждена за финансовый период с 2015 по 2017 год. Трансферная активность "ПСЖ" летом 2017 года и соблюдение требований за 2018 год будут пристально рассмотрены в ближайшие недели.

Напомним, летом 2017 года "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, в аренду с обязательным выкупом у "Монако" был взят форвард Кильян Мбаппе. Этим летом парижане должны заплатить за игрока 180 миллионов евро.