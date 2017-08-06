Снайдер 7 августа пройдет медосмотр для перехода в "Ниццу"?

Бывший полузащитник "Галатасарая" Весли Снайдер близок к переходу в "Ниццу", сообщает Football Italia. По информации источника, голландский хавбек приземлился в аэропорту Ниццы, на понедельник, 7 августа, запланировано медобследование 33-летнего игрока.

Напомним, последним клубом Снайдера был "Галатасарай". Летом этого года клуб и игрок договорились о расторжении контракта. В составе турецкого клуба голландец играл с 2012 по 2017 год. В составе стамбульской команды он провел 173 матча, забив 45 голов.