СМИ: Канте согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте согласовал условия личного контракта с "ПСЖ", сообщают французские СМИ. Договоренности о переходе между клубами пока нет.
Как сообщает Le Parisien, француз хотел бы играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов. Это и было его основной мотивацией для решения попытаться сменить клуб. Однако до трансфера пока далеко - из-за проблем с финансовым фэйр-плей парижане пока не могут подписать игрока.
Издание указывает, что для покупки Канте "ПСЖ" нужно продать Гжегожа Крыховяка, Гонсалу Гедеша, Хесе Родригеса, Анхеля Ди Марию и Альфонса Ареола. Крыховяк, как сообщалось ранее, близок к переходу в "локомотив".
В прошедшем сезоне 27-летний француз провел 48 матчей за "Челси" и забил один мяч при двух голевых передачах. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/
- Челси
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Анхель Ди Мария
- Н`Голо Канте
- Гжегож Крыховяк
- Хесе Родригес
- Альфонс Ареола