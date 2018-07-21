СМИ: Канте согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте согласовал условия личного контракта с "ПСЖ", сообщают французские СМИ. Договоренности о переходе между клубами пока нет.

Как сообщает Le Parisien, француз хотел бы играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов. Это и было его основной мотивацией для решения попытаться сменить клуб. Однако до трансфера пока далеко - из-за проблем с финансовым фэйр-плей парижане пока не могут подписать игрока.

Издание указывает, что для покупки Канте "ПСЖ" нужно продать Гжегожа Крыховяка, Гонсалу Гедеша, Хесе Родригеса, Анхеля Ди Марию и Альфонса Ареола. Крыховяк, как сообщалось ранее, близок к переходу в "локомотив".

В прошедшем сезоне 27-летний француз провел 48 матчей за "Челси" и забил один мяч при двух голевых передачах. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира.