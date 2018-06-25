"Сент-Этьен" передразнил Пике, объявляя о продлении контракта с Дебюши

Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши продлил контракт с клубом. Новое соглашение футболиста с "зелеными" рассчитано на три года. Дебюши перешел в "Сент-Этьен" в январе 2018 года из "Арсенала".

Любопытно, что при объявлении о продлении контракта с Дебюши "Сент-Этьен" в своем Твиттере использовал резонансное сообщение защитника "Барселоны" Жерара Пике, который написал "Он остается", говоря о слухах относительно перехода Неймара в "ПСЖ", который в итоге состоялся. В роли Пике у "Сент-Этьена" выступил Лоик Перрен, а изображение Неймара было заменено на фото Дебюши.