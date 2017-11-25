"Сент-Этьен" и "Страсбур" сыграли вничью

"Сент-Этьен" сыграл вничью со "Страсбуром" (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Хозяева не побеждают в лиге уже с 14 октября.

Отметим, что в составе "Сент-Этьена" свой второй мяч в сезоне забил экс-игрок "Зенита" Эрнани. Также отличился Кевин Монне-Паке.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Сент-Этьен" – "Страсбур" – 2:2 (1:1)

Голы: Эрнани, 41 (1:0). Аолу, 44 (1:1). Монне-Паке, 56 (2:1). Мартен, 63 – с пенальти (2:2).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Погба, Пьер-Габриэль (Янко, 80), Пажо (Маига, 86), Диуссе, Эрнани, Монне-Паке, Седерлунд (Диони, 72), Бамба.

"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен (Ногейра, 88), Льенар, Аолу, Гримм (Баокен, 64), Да Кошта (Блайак, 83), Террье.

Предупреждения: Диуссе, 10. Гримм, 32. Эрнани, 43. Погба, 62. Баокен, 65. Пажо, 82.

Судья: Бастьен (Франция).

24 ноября. Сент-Этьен. Стадион Stade Geoffroy-Guichard.