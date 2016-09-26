"ПСЖ": "Орье может играть до решения апелляционного суда"

"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу приговора суда в отношении защитника команды Сержа Орье. Ивуариец приговорен к двум месяцам лишения свободы за стычку с полицейским на выходе из ночного клуба 30 мая.

– Клуб принял к сведению появившуюся информацию, – говорится в заявлении парижан. – Орье снова считается невиновным до принятия решения апелляционным судом, куда подана соответствующая жалоба. Таким образом, игрок может продолжать осуществлять свою профессиональную деятельность во Франции и за рубежом. Мы хотели бы отметить профессиональное отношение Орье к своей работе.