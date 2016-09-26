17:06 26 сентября | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ": "Орье может играть до решения апелляционного суда"

0
0
0

"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу приговора суда в отношении защитника команды Сержа Орье. Ивуариец приговорен к двум месяцам лишения свободы за стычку с полицейским на выходе из ночного клуба 30 мая.

– Клуб принял к сведению появившуюся информацию, – говорится в заявлении парижан. – Орье снова считается невиновным до принятия решения апелляционным судом, куда подана соответствующая жалоба. Таким образом, игрок может продолжать осуществлять свою профессиональную деятельность во Франции и за рубежом. Мы хотели бы отметить профессиональное отношение Орье к своей работе.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ