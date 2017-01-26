22:37 26 января | ФУТБОЛ — Франция

Патрис Эвра: "Я не планировал возвращаться во Францию, но жизнь полна сюрпризов"

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Защитник Патрис Эвра признался, что не ожидал своего столь скорого перехода в "Марсель". Игрок подписал с французским клубом контракт на полтора года.

– В жизни всегда случаются сюрпризы, – цитирует L’Equipe Эвра. – Я не планировал возвращаться во Францию. Но подумал сутки и согласился. Мне нравится история больших клубов. "Марсель" – такой. Я здесь, чтобы восстановить имя клуба. Фанаты "Марселя" впечатляют. Хочу узнать это фанатское безумие. Руководители "Марселя" – серьезные люди. Я много говорил с Субисарретой, с Руди Гарсия. Я постараюсь помочь молодежи раскрыться. У этой команды уже есть лидеры, я не хочу занимать чье-то место. Для меня большая честь участвовать в таком проекте.

 

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