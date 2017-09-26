Неймар не сыграл с "Монпелье" из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропускал матч чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за небольшой травмы. Как сообщает L’Equipe, повреждение бразильцу нанес его одноклубник Атем Бен Арфа во время тренировки в пятницу. При этом уже к матчу с "Баварией" в Лиге чемпионов Неймар будет в строю.

Ранее появились слухи о том, что Неймар мог пропустить встречу с "Монпелье" из-за разногласий в команде после инцидента с Эдинсоном Кавани, когда он едва с ним не подрался из-за права пробить пенальти в матче с "Лионом" (2:0).