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15:07 | Футбол — Франция

Неймар не сыграл с "Монпелье" из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа


Нападающий "ПСЖ" Неймар пропускал матч чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за небольшой травмы. Как сообщает L’Equipe, повреждение бразильцу нанес его одноклубник Атем Бен Арфа во время тренировки в пятницу. При этом уже к матчу с "Баварией" в Лиге чемпионов Неймар будет в строю.

Ранее появились слухи о том, что Неймар мог пропустить встречу с "Монпелье" из-за разногласий в команде после инцидента с Эдинсоном Кавани, когда он едва с ним не подрался из-за права пробить пенальти в матче с "Лионом" (2:0).

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