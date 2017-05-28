Насер Аль-Хелаифи: "Эмери останется в "ПСЖ" на 200 процентов"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи после финала Кубка Франции с "Анже" (1:0) в очередной раз отметил, что главный тренер Унаи Эмери не покинет команду. Испанский специалист прошлым летом возглавил парижан, под его руководством команда выиграла Суперкубок Франции, Кубок лиги и Кубок Франции, а также набрала в лиге 1 87 очков, что является третьим результатом в истории клуба.

- Я всегда говорил, что Эмери не уйдет из "ПСЖ", - цитирует L'Equipe Аль-Хелаифи. - Он на 200 процентов останется в команде. Унаи счастлив в нашей команде, мы получаем удовольствие от работы с ним. Как я оценю сезон? Есть много вещей, по которым стоит производить оценки, но сейчас не тот момент.

Трансляция матча "Анже" - "ПСЖ"