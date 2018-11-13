Министерство спорта Франции грозит "ПСЖ" последствиями за расистский скандал

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну потребовала от "ПСЖ" скорейшего проведения внутреннего расследования по поводу методов отбора игроков в академию. Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" при отборе игроков с 2013 по 2018 год учитывал их этническое происхождение, что вызвало гнев правозащитных организаций.

– Думаю, на внутреннее расследование в "ПСЖ" уйдет неделя, – цитирует RTL Марасиняну. – На этой неделе я проведу встречи с президентами лиги и Федерации футбола Франции. Мы обсудим меры, которые можем совместно принять.