"Марсель" потролил "ПСЖ" по поводу пенальти

"Марсель" на официальной странице в Твиттере пошутил по поводу конфликта форвардов "ПСЖ" Неймара и Эдинсона Кавани. Игроки парижан поссорились во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Пресс-служба провансальцев на странице клуба опубликовала фотографию двух игроков с тренировки и написала диалог, который якобы произошел:

- Ты бей пенальти

- Нет, ты бей!

- Нет, ты!

​- Нет... ты бей!