"Марсель" потролил "ПСЖ" по поводу пенальти

"Марсель" на официальной странице в Твиттере пошутил по поводу конфликта форвардов "ПСЖ" Неймара и Эдинсона Кавани. Игроки парижан поссорились во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.
Пресс-служба провансальцев на странице клуба опубликовала фотографию двух игроков с тренировки и написала диалог, который якобы произошел:
- Ты бей пенальти
- Нет, ты бей!
- Нет, ты!
- Нет... ты бей!
Clash at OM... 🔥– Olympique Marseille (@OM_English) 21 сентября 2017 г.
- "You take the penalty"
- "No, you take it!"
- "No, you!"
- "No... you take it!" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt