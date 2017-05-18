Ляказетт и Мбаппе - в составе сборной Франции на июньские матчи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил расширенный состав команды на июньские матчи со сборными Парагвая (2 июня), Швеции (9 июня) и Англии (13 июня). В расширенном списке оказалось 26 игроков.
Полностью состав выглядит следующим образом: вратари – Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенуа Костиль ("Ренн"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия); защитники – Люка Динь ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Бенжамен Менди ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Курт Зума ("Челси", Англия); полузащитники – Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("ПСЖ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Корантен Толиссо ("Лион"), Димитри Пайет ("Марсель"), Тома Лемар ("Монако"), Флориан Товен ("Марсель"); нападающие – Усман Дембеле ("Боруссия" (Дортмунд), Германия), Оливье Жиру ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Александр Ляказетт ("Лион"), Кильян Мбаппе ("Монако").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Марсель
- Тоттенхэм
- Арсенал Л
- Атлетико
- Лион
- Дидье Дешам
- Сборная Англии (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ренн
- Монако
- Лоран Косьельни
- Сборная Парагвая
- Юго Ллорис
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Люка Динь
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Мусса Сиссоко
- Бенуа Костиль
- Димитри Пайет
- Н`Голо Канте
- Александр Ляказетт
- Самюэль Юмтити
- Тома Лемар
- Преснель Кимпембе
- Усман Дембеле
- Бенжамен Менди
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Флориан Товен