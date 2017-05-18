 Ляказетт и Мбаппе - в составе сборной Франции на июньские матчи. ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:10 | ФУТБОЛ — Франция

Ляказетт и Мбаппе - в составе сборной Франции на июньские матчи

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил расширенный состав команды на июньские матчи со сборными Парагвая (2 июня), Швеции (9 июня) и Англии (13 июня). В расширенном списке оказалось 26 игроков.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратариАльфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенуа Костиль ("Ренн"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия); защитникиЛюка Динь ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Бенжамен Менди ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Курт Зума ("Челси", Англия); полузащитникиН’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("ПСЖ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Корантен Толиссо ("Лион"), Димитри Пайет ("Марсель"), Тома Лемар ("Монако"), Флориан Товен ("Марсель"); нападающие – Усман Дембеле ("Боруссия" (Дортмунд), Германия), Оливье Жиру ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Александр Ляказетт ("Лион"), Кильян Мбаппе ("Монако").

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