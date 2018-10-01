Луиз Густаву: "У "Марселя" нет Роналду или Месси - нужно играть коллективно"

Полузащитник "Марселя" Луиз Густаву выразил сожаление по поводу проигрыша "Лиллю" (0:3) в матче чемпионата Франции. Неделю назад марсельцы проиграли со счетом 2:4 "Лиону".

– Нам нужно работать над собой больше, чем другим, – цитирует AFP Густаву. – Мы не играем как единая команда, не всегда прилагаем все необходимые усилия. Если не изменим ситуацию, нас ничего хорошего не ждет. Окажемся в плохом положении к концу сезона. Нужно понять, что коллективная игра нас спасет. У нас нет Роналду или Месси – приходится играть коллективно. Я лично собой тоже не доволен.