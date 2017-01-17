"Лион" отказался от идеи приобрести Депая?

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сообщил, что клуб не в состоянии удовлетворить требования "Манчестер Юнайтед" по трансферу полузащитника Мемфиса Депая. "Красных дьяволов" не устроили предложенные французами 15 миллионов евро за футболиста.

"В данный момент мы не в состоянии выплатить "Манчестер Юнайтед" требуемую сумму за Депая", – цитирует Football-Oranje Оласа.

В текущем сезоне 22-летний голландец 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился. Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 25 миллионов фунтов стерлингов.