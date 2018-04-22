Леонарду Жардим: "Не могу защищать игроков "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим выразил разочарование поражением от "Генгама" (1:3) в матче чемпионата Франции. До этой встречи монегаски уступили "ПСЖ" со счетом 1:7.

– Я тоже рассчитывал на реакцию игроков, – цитирует AFP Жардима. – После игры в Париже я их защищал. Но сейчас не могу сделать этого. Они упустили концентрацию. В первом тайме мы проиграли почти все единоборства, а это не очень хороший признак, потому что футбол – контактный спорт. Здесь нужна агрессия. Мы же позволили сопернику играть.

Чтобы играть в "Монако", нужно менять отношение к игре, давать большее. Недостаточно сказать "я игрок "Монако". Нужно доказывать на поле свой голод. Расслабленное отношение – это плохо, потому что наша задача – сохранить второе место.