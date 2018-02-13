Кевин Трапп: "Меня не устраивает мое положение в "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп хочет стать основным вратарем своей команды. 27-летний немец недоволен, что в этом сезоне сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах.

- Я много работаю каждый день, чтобы вернуть себе место в основе, - цитирует ESPN Траппа. - Моя ситуация меня не устраивает, это совершенно точно. Тем не менее, мне здесь хорошо. У меня были хорошие беседы с Унаи Эмери, "ПСЖ" не собирался меня продавать этой зимой, за что я благодарен. У меня все еще есть контракт на 30 месяцев. Когда я подписывал соглашение на 5 лет, я делал это взвешенно. Хочу расти с клубом.