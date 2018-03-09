Кавани хочет уйти из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани хочет покинуть команду. Как сообщает Le Parisien, уругваец недоволен положением дел в клубе, который вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Реала" (1:3 и 1:2). По данным источника, 31-летний форвард не в лучших отношениях с Неймаром, и не рассчитывает, что руководство клуба будет на его стороне. Также его расстраивает общая атмосфера в "ПСЖ", которая стала более напряженной.

Контракт Кавани с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года. Интерес к форварду проявляют клубы из Испании и Англии.