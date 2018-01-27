Хавьер Пасторе: "Если уйду, хотел бы играть в "Интере"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе сообщил о желании покинуть клуб ради получения большего игрового времени. Хавбек отметил, что это связано с желанием сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира в России.

- Я пока не знаю, что буду делать, потому что ситуация очень сложная, - цитирует Football Italia Пасторе. - Я очень счастлив в Париже, но пока не принял никакого решения. Все, что я хочу, - чаще выходить на поле, чтобы поехать на чемпионат мира. Неучастие в этом турнире, если я останусь здесь, и не буду играть, стало бы очень болезненным для моей карьеры.

Мы с клубом должны принять совместное решение. Я должен делать больше, чтобы попасть в сборную на чемпионат мира, потому что в последний раз меня не вызвали из-за отсутствия игровой практики. Я должен чаще играть, чтобы повысить шансы.

Есть много разговоров об "Интере", и, если мы уедем, я бы хотел играть там. Особенно потому, что я знаю серию А, а моя жена - итальянка. "Интер" мог бы стать решением, но я не знаю, что будет. Для меня и клуба это непростое решение. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни и попытаемся достичь соглашения.

Напомним, Пасторе выступает за "ПСЖ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах, забив 5 мячей.