Эрик Кантона: "ПСЖ" - маленький клуб"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона отметил, что полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе подошел бы "МЮ". Также экс-хавбек сборной Франции назвал парижский клуб маленьким.

– Кто станет следующей "семеркой" в "Манчестер Юнайтед"? Мне нравится Пасторе, – цитирует Кантона insidefutbol.com. – Он выступает в "ПСЖ", но на поле появляется редко. У парижан есть два отличных игрока – Пасторе и Бен Арфа. Они оба не играют.

Пасторе особенный, он может удивлять в каждом матче. Он выступает за Аргентину, большую страну, но не играет за "ПСЖ", маленький клуб (улыбается). Хотя у "ПСЖ" много денег. Значит, он большой, но без истории.