Бишенте Лизаразю: "Кавани должен продолжать исполнять пенальти"

Бывший игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю считает, что нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани должен продолжать исполнять пенальти. В матче чемпионата Франции с "Лионом" (2:0) у уругвайца возник конфликт с Неймаром, который хотел пробить пенальти, но его исполнил в итоге Кавани, не сумев реализовать.

– Есть вещи, которые должны быть четко урегулированы, – цитирует RTL Лизаразю. – Например, кто бьет пенальти. Если Кавани делал все время это успешно, почему что-то должно меняться? Мне кажется, что самым правильным решением будет оставить Эдинсона исполнителем пенальти. А Неймар пусть исполняет штрафные.