"Бастия" на нейтральном поле обыграла "Ренн", "Лилль" на выезде разгромил "Монпелье"

"Бастия" выиграла у "Ренна" в матче 35-го тура чемпионата Франции, который прошел в Истре, так как корскинаская команда за поведение своих фанатов была наказана игрой без зрителей на нейтральном поле. В других встречах "Сент-Этьен" переиграл "Генгам", "Метц" обыграл "Нанси", "Лилль" в гостях разгромил "Монпелье", а "Нант" вырвал победу у "Лорьяна".

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Бастия" - "Ренн" - 1:0 (0:0)

Гол: Кривелли, 68.

"Бастия": Лека, Бенгтссон, Джикю, Сен-Рюф, Оньянге (Сен-Максимен, 46), Нанжис (Даник, 65), Каюзак, Кейта, Нгандо (Мостефа, 77), Кулибали, Кривелли.

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мексер, Бенсебаини, Гуркюфф, Андре (Жанвье, 79), Прцич, Сьо (Фигейреду, 88), Саид (Калулу, 75), Мубеле.

Предупреждения: Каюзак, 64. Бенсебаини, 71.

Судья: Мигельгорри.

Фос-сюр-Мер. Стадион "Parsemain".

"Генгам" - "Сент-Этьен" - 0:2 (0:0)

Голы: Пажо, 61 (0:1). Амума, 86 - с пенальти (0:2).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра (Санко, 50), Сорбон, Кербрат, Икоко, Дидо, Салибюр, До (Жиресс, 80), Коко (Прива, 64), Бриан, Менди.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Амума, Корнье (Полома, 90+2), Пажо (Севе, 75), Сельнес, Верету, Маига, Берич (Монне-Паке, 79).

Судья: Тюаль.

Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

"Метц" - "Нанси" - 2:1

"Монпелье" - "Лилль" - 0:3 (0:1)

Голы: Де Превиль, 13 - с пенальти (0:1). Шека, 56 (0:2). Террье, 75 (0:3).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон (Конгре, 66), Руссийон (Долли, 85), Покорны, Мукьеле, Сессеньон, Будебуз, Скири, Мунье, Иконе (Лан, 66), Мбенза.

"Лилль": Меньян, Баша, Коршья, Палмьери, Алонсо, Амаду, Маркуш Лопеш, Шека, Эдер (Эль-Гази, 83), Де Превиль (Биссума, 55), Кишна (Террье, 66).

Предупреждения: Алонсо, 36. Руссийон, 59. Биссума, 79.

Судья: Бастьен.

Монпелье. Стадион "Ля Моссон".

"Нант" - "Лорьян" - 1:0 (0:0)

Гол: Сала, 89.

"Нант": Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Пардо (Сала, 73), Томассон (Арит, 57), Ронжье, Накульма, Бамму (Сержиу Оливейра, 84).

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа (Вакасо, 71), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Кабо (Кафу, 64), Филиппото (Жанно, 73), Муканджо, Уорис.

Предупреждения: Лотоа, 40. Морейра, 90+2.

Судья: Амель.

Нант. Стадион "Божуар"