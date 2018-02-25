Андреа Раджи: "Судья выдумал пенальти в ворота "Монако"

Защитник и капитан "Монако" Андреа Раджи остался недоволен судейством в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (3:3). По его словам, судья неверно назначил пенальти в пользу соперника при счете 3:1.

– Расстроен, потому что сегодня мы вели 3:1, но пенальти, назначенный в наши ворота, откровенно убил нас, – приводит AFP слова Раджи. – Я десять раз посмотрел повтор и, откровенно говоря, судья выдумал 11-метровый.