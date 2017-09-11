"Амьен" пошутил над "Марселем", который проиграл "Ренну"

"Амьен" на своей странице в Твиттере потролил "Марсель", который потерпел поражение от "Ренна" в матче 5-го тура лиги 1 (1:3). В следующие выходные провансальцам на выезде предстоит сыграть с "единорогами".

"Амьен" использовал популярный мем "Темнокожий парень-умник", предположив, что выиграет у "Марселя" со счетом 13:1, так как "Монако" разгромил "Марсель" (6:1), "Ницца" переиграла "Монако" (4:0), а "Амьен" ранее обыграл "Ниццу" (3:0).