Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:28 | Футбол — Франция

Александер Чеферин: "Если хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить "ПСЖ" из еврокубков"

3

Президент УЕФА Александер Чеферин намекнул на возможность исключения "ПСЖ" из еврокубков за нарушение финансового fair play. Ранее стало известно, что УЕФА проверит последние трансферы парижского клуба. Этим летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Формально парижане не заплатили ни копейки за игрока, поскольку он выкупил свой собственный трансфер. Кроме того, "ПСЖ" арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе сроком на год с обязательным выкупом за 180 миллионов.

- Если я хочу быть таким же популярным, как Мишель Платини, то должен исключить "ПСЖ" из еврокубков, - цитирует L'Equipe Чеферина.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

crazysun78

Смотри не стань популярнее блаттера...

21:07

dnk

А еще нужно стать чемпионом Европы, его лучшим бомбардиром и выиграть 3 золотых мяча

20:49

баламошка

Мишгана зачем приплёл?! Подстилка ты пиндосовская.

20:33