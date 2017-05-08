Агент Верратти: "Марко точно останется в "ПСЖ"

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато Ди Кампли опроверг слухи о том, что хавбек может вернуться в Италию. Ранее появлялась информация, что интерес к игроку проявляют "Ювентус" и "Интер".

– Верратти останется в "ПСЖ", – цитирует Football Italia Ди Кампли. – Марко счастлив в Париже, у него есть контракт до 2021 года. И он точно останется в Париже. Нужно также уважать волю "ПСЖ". В клубе его любят. Мы встретимся с руководством клуба только для того, чтобы понять, куда движется проект. Предложения могут поступать от кого угодно. Но их нужно делать не нам, а "ПСЖ".