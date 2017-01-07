Абу Диаби второй раз в карьере выиграл "Гипсовый мяч"

Полузащитник "Марселя" Абу Диаби стал обладателем "Гипсового мяча" по итогам прошлого года. Данная награда вручается порталом BeFoot с 2008 года игрокам, выступающим во Франции или являющимся французами, чьи травмы вызывают наибольший резонанс в течение года. В этот раз в голосовании приняло участие 8613 человек.

30-летний игрок "провансальцев" уверенно одержал победу, так как за него проголосовало 40 процентов участников опроса. На втором месте расположился хавбек "ПСЖ" Хавьер Пасторе, за которого проголосовало 28 процентов, а замкнул тройку полузащитник "Дижона" Марвен Мартен - 14 процентов.

Также в числе номинантов по итогам 2016 года были Набиль Фекир ("Лион") - 11 процентов, Матье Дебюши ("Арсенал"/"Бордо") - 3 процента и Николя Бенезе ("Генгам") - 3 процента.

Ранее "Гипсовый мяч" получали Йоанн Гуркюфф (2015, 2014 и 2012 года), Аду Диаби (2013), Лоик Перрен (2011), Сесар Дельгадо (2010), Франк Рибери (2008) и Патрик Виейра (2008).