Тренер "Брюгге": "Габулову не стоит винить себя в двух пропущенных голах"

Главный тренер "Брюгге" Иван Леко после матча 22-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" (2:2) отметил игру вратаря Владимира Габулова​, для которого эта встреча стала первой в составе новой команды. Он также добавил, что россиянину не стоит винить себя в двух пропущенных голах.

– Владимир был хорош. Ему не стоит винить себя в двух пропущенных голах, – приводит официальный сайт клуба слова Леко. – Он был полностью в игре, а это всегда важно для вратаря.

Не залечь бы теперь на дно. Грустный дебют Габулова за "Брюгге": 2 удара – 2 гола