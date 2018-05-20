Тренер брестского "Динамо": "Раз взяли Кубок, значит слова Марадоны повлияли"

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук отметил, что видеообращение нового председателя правления клуба Диего Марадоны повлияло на игроков перед финалом Кубка Белоруссии против БАТЭ (3:2). Команда стала первой, кто выиграл трофей два раза подряд.

- Брестское "Динамо" - первая команда, которая два раза подряд выиграла Кубок Белоруссии. Какие у вас в связи с этим эмоции?

- Ну, какие? Нам было важно выиграть, конечно. Но для БАТЭ победа тоже была важна.

- Марадона записал видео, в котором мотивировал команду и сказал, что будет оценивать игроков. Знали об этом сообщении? Оно повлияло на игру?

- Раз победили, значит, повлияло.