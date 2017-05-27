"Славия" – чемпион Чехии

В матче 30-го тура чемпионата Чехии "Славия" разгромила "Зброевку" – 4:0. Эта победа обеспечила пражской команде чемпионский титул по итогам сезона. Финишировавшая второй "Виктория" отстала от лидера на два очка. Обе команды квалифицировались в отборочный турнир лиги чемпионов.
Замкнула первую тройку "Спарта", за которую выступает Вячеслав Каравев, четвертой стал "Млада Болеслав". Оба клуба выступят в следующем сезоне в Лиге Европы.
Последний раз "Славия" становилась чемпионом в 2009 году. Этот титул стал четвертым в истории пражан (не считая периода существования Чехословакии). Отметим, что с 2015 года командой владеет китайская компания.
Чемпионат Чехии
30-й тур
"Славия" – "Зброевка" – 4:0 (2:0)
Když se pozápasová tisková konference tak trošku zvrtne... #mistri #18titul pic.twitter.com/RscqApXmqb– SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/
Czechplayer
Молодцы! Ключевой стала победа в прошлом туре над Младой Болеслав. Все по делу, Пльзень и тем более Спарта явно не заслужили титул в этом сезоне. Китайские деньги рулят))
22:14