"Славия" – чемпион Чехии

В матче 30-го тура чемпионата Чехии "Славия" разгромила "Зброевку" – 4:0. Эта победа обеспечила пражской команде чемпионский титул по итогам сезона. Финишировавшая второй "Виктория" отстала от лидера на два очка. Обе команды квалифицировались в отборочный турнир лиги чемпионов.

Замкнула первую тройку "Спарта", за которую выступает Вячеслав Каравев, четвертой стал "Млада Болеслав". Оба клуба выступят в следующем сезоне в Лиге Европы.

Последний раз "Славия" становилась чемпионом в 2009 году. Этот титул стал четвертым в истории пражан (не считая периода существования Чехословакии). Отметим, что с 2015 года командой владеет китайская компания.

Чемпионат Чехии

30-й тур

"Славия" – "Зброевка" – 4:0 (2:0)