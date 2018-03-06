09:10 | Футбол — Зарубежные

Председатель правления БАТЭ: "Уже не те времена, когда игрокам платят по 15 тысяч долларов. Под нами нет шахты"

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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский отметил, что полузащитник Александр Володько перешел в "Шахтер" из-за возникшего недопонимания. Он также добавил, что сейчас не то время, когда игрокам платят по 13-15 тысяч долларов в месяц.

– Так случилось, что я приболел. Я с ним сам не разговаривал, – приводит tribuna.com слова Капского. – Может быть, он бы и остался. Но не остался, потому что… Ну все не так! Я считаю, что было недопонимание в разговоре какое-то. Что там предложили зарплату ниже какого-то плинтуса…

Простите, но уже не те времена, когда надо по 13-15 тысяч долларов в месяц платить. Ребята, Лига Европы – это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги. У нас нет под нами шахты.

Дополнительная информация

https://by.tribuna.com/football/1060922662.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

13-15 тысяч долларов в месяц ... Лига Европы – это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги ============== 200к в год и это считается много? почему то мне кажется, что в РФПЛ с этой суммы торги у новичков начинаются ...

10:58

Slim Taller

А зачем вам шахта,когда в друзьях президент?! Для бизнесменов это покруче шахты.Да и возможность приобрести игрока из любой белорусской команды (как у Баварии в Германии) тоже маленький бонус.

10:28

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