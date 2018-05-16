Марадона в брестском "Динамо" будет исполнять и роль главного тренера?

Вчера, 15 мая, брестское "Динамо" объявило о назначении Диего Марадоны на пост председателя правления клуба.

Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.



Однако по информации Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, Марадона в "Динамо" будет совмещать должности председателя клуба и главного тренера.

Сам 57-летний специалист сразу после подписания контракта в интервью "Беларуси 1" также отметил, что будет исполнять, в том числе, и тренерскую функцию. "Я президент, я коуч "Динамо". С любовью", - сказал Марадона.