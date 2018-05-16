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Марадона в брестском "Динамо" будет исполнять и роль главного тренера?


Вчера, 15 мая, брестское "Динамо" объявило о назначении Диего Марадоны на пост председателя правления клуба. 

 
Диего МАРАДОНА будет работать в Белоруссии.Марадона едет в Брест. И это не бред!

Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию

Однако по информации Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, Марадона в "Динамо" будет совмещать должности председателя клуба и главного тренера.

Сам 57-летний специалист сразу после подписания контракта в интервью "Беларуси 1" также отметил, что будет исполнять, в том числе, и тренерскую функцию. "Я президент, я коуч "Динамо". С любовью", - сказал Марадона.

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