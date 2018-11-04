Гол Дрогба помогу "Финиксу" впервые выиграть финал Западной конференции USL

"Финикс Райзинг" обыграл "Оранж Каунти" (2:1) в 1/2 финала плей-офф USL (второй дивизион после MLS в системе американских лиг). Один из мячей в составе победителей забил экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба.

"Финикс" впервые в своей истории выиграл финал Западной конференции. В финальном матче плей-офф они сыграют с победетелями Востока "Луисвилл Сити", обыгравшими вторую команду "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 5:1.

USL

Плей-офф

Финал Западной конференции

"Оранж Каунти" - "Финикс Райзинг" - 1:2 (0:1)

Голы: Нашимото, 82 - Кортес, 2, Дрогба 73